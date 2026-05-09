Uno studio recente ha rilevato che praticare sport da racchetta riduce del 47% il rischio di mortalità rispetto ad altre attività fisiche. La ricerca analizza anche come l’attività fisica di questo tipo possa contribuire a migliorare la salute cardiovascolare, considerando l’impatto di scatti e riflessi. Domande sulla longevità associata a determinate discipline sportive e sugli effetti specifici sulla salute cardiaca sono state al centro dell’indagine.

? Domande chiave Quale sport garantisce dieci anni di vita in più rispetto agli altri?. Come influisce la combinazione di scatti e riflessi sulla salute del cuore?. Perché la racchetta protegge il sistema cardiovascolare meglio del nuoto?. Quale ruolo gioca la socialità nel ridurre il rischio di decesso?.? In Breve Il tennis aumenta l'aspettativa di vita di 10 anni, superando badminton (+6,2 anni) e calcio (+4,7).. Il rischio di morte per malattie cardiovascolari cala del 56% per chi usa la racchetta.. Lo studio ha monitorato oltre 80.000 adulti per un periodo di nove anni.. Il nuoto garantisce 3,4 anni di vita in più rispetto al fitness o al ciclismo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sport da racchetta: il rischio di morte cala del 47% secondo lo studio

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