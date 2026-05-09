SpoletOlistica | tutto esaurito per la ricerca su scienza e coscienza

A SpoletOlistica si è registrato il tutto esaurito per l’evento dedicato alla ricerca tra scienza e coscienza. La conferenza si concentrerà su come la fisica quantistica e la musica possano avere un ruolo nel comprendere la coscienza umana. Sono previsti interventi di esperti che spiegheranno il rapporto tra acqua, frequenze sonore e i loro effetti sulla percezione. La giornata si svolgerà presso una sede dedicata, con numerosi partecipanti iscritti.

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