SpoletOlistica | tutto esaurito per la ricerca su scienza e coscienza
A SpoletOlistica si è registrato il tutto esaurito per l’evento dedicato alla ricerca tra scienza e coscienza. La conferenza si concentrerà su come la fisica quantistica e la musica possano avere un ruolo nel comprendere la coscienza umana. Sono previsti interventi di esperti che spiegheranno il rapporto tra acqua, frequenze sonore e i loro effetti sulla percezione. La giornata si svolgerà presso una sede dedicata, con numerosi partecipanti iscritti.
? Domande chiave Come possono la fisica quantistica e la musica influenzare la coscienza?. Quali esperti spiegheranno il legame tra acqua e frequenze sonore?. Perché la partecipazione al festival è raddoppiata in soli due giorni?. Come cambierà la percezione del tempo attraverso l'ipnosi regressiva?.? In Breve Partecipazione cresciuta da 100 a circa 170 persone tra venerdì e sabato.. Relatori Terziani, Legnaro, Costamagna, Santamato, Biondi e Guandalini gestiscono i workshop.. Area espositiva gratuita con operatori shiatsu, allineamento vertebrale e ionizzazione dell'acqua.. Programma prosegue fino a domenica 10 maggio con Germano, Malanga, Ventura, Citro, Benveniste e Gracis.🔗 Leggi su Ameve.eu
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