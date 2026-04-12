Tutto esaurito alla Su e Zo per i Ponti | in 8.500 per l’Ucraina

Alla Su e Zo di Venezia si è registrato il tutto esaurito per l’evento dei Ponti, con circa 8.500 persone presenti domenica mattina. La partecipazione è risultata superiore alle 9.000 unità, secondo le stime degli organizzatori. L’iniziativa, dedicata alla solidarietà per l’Ucraina, ha visto una grande affluenza di pubblico che ha preso parte alla tradizionale passeggiata mattutina.

Tutto esaurito alla Su e Zo per i Ponti di Venezia: ben 8.500 persone hanno partecipato domenica mattina alla tradizionale passeggiata di solidarietà - ed erano più di 9.000 se si considerano anche i 330 volontari e 200 tra figuranti e accompagnatori dei gruppi folk ospiti -, camminando per calli.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Leggi anche: Otello, è boom. Tutto esaurito alla Leopolda Livigno accende le Olimpiadi: tutto esaurito alla cerimonia d'aperturaTutto esaurito a Livigno per la cerimonia di apertura in programma questa sera, venerdì 6 febbraio, alle ore 19 allo Snow Park, dove si terrà...