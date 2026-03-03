Pisa tutto esaurito per Barbero Al Teatro Verdi l’appuntamento su San Francesco

A Pisa, il Teatro Verdi ha registrato il tutto esaurito per l’incontro dedicato a San Francesco, con uno degli storici più noti e apprezzati in Italia. L’evento si svolge nell’ambito di una rassegna dedicata al santo e vede la partecipazione di un relatore di grande rilievo nel panorama culturale nazionale. La sala si è riempita in breve tempo, confermando l’interesse per l’appuntamento.

Pisa, 3 marzo 2026 – Pisa si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della rassegna dedicata a San Francesco, con protagonista uno degli storici più seguiti e apprezzati in Italia. Domani, mercoledì 4 marzo, alle 18, Alessandro Barbero terrà una lectio magistralis dal titolo ''Le molte facce di San Francesco'' al Teatro Verdi di Pisa. Il tutto esaurito L’evento ha registrato il tutto esaurito fin dal click day, confermando il forte richiamo esercitato dallo storico medievale tra i più autorevoli e seguiti del panorama nazionale, noto per il suo approccio rigoroso e narrativo alla storia, capace di raccontare personaggi e fatti in modo accessibile e coinvolgente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

