Spoleto ZTL sotto controllo elettronico | scattano le multe automatiche
A Spoleto entra in vigore un sistema di controllo elettronico per la ZTL, che permette di rilevare automaticamente le infrazioni. Sono stati modificati gli orari di accesso per corrieri e ristoratori, con nuove fasce temporali. Chi possiede un contrassegno disabili e si trova a transitare nella zona può comunque ricevere una multa se non rispetta le nuove regole. Le sanzioni vengono applicate senza intervento manuale e si basano sui dati raccolti dai sistemi di videosorveglianza.
? Punti chiave Come cambiano gli orari di accesso per corrieri e ristoratori?. Chi rischia la multa automatica nonostante il contrassegno disabili?. Quali sono le procedure per evitare sanzioni ai non residenti?. Come influirà il nuovo controllo elettronico sulle consegne a domicilio?.? In Breve Trasporto merci: accesso solo nei giorni lavorativi dalle 7 alle 11.. Ristorazione e commercio: fasce orarie fisse dalle 7-11 e dalle 18-20.. Delivery: accesso consentito per i pasti dalle 12-15 e dalle 19-23.. Disabili non residenti: comunicazione targa entro 72 ore al numero 800.332.955.. Da lunedì 11 maggio i varchi della ZTL di Spoleto passeranno al controllo elettronico avanzato, con l’attivazione di sanzioni automatiche per chiunque superi le fasce orarie consentite.🔗 Leggi su Ameve.eu
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