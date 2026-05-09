Spoleto ZTL sotto controllo elettronico | scattano le multe automatiche

A Spoleto entra in vigore un sistema di controllo elettronico per la ZTL, che permette di rilevare automaticamente le infrazioni. Sono stati modificati gli orari di accesso per corrieri e ristoratori, con nuove fasce temporali. Chi possiede un contrassegno disabili e si trova a transitare nella zona può comunque ricevere una multa se non rispetta le nuove regole. Le sanzioni vengono applicate senza intervento manuale e si basano sui dati raccolti dai sistemi di videosorveglianza.

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