Termoli ZTL in prova | niente multe automatiche fino al 2026

A Termoli, la Zona a traffico limitato nel centro storico e nell’area pedonale continuerà ad essere sotto controllo sperimentale senza multe automatiche fino al 1° giugno 2026. La Polizia locale ha deciso di prorogare questa fase, che era stata avviata alcuni mesi fa, per monitorare meglio la situazione senza applicare sanzioni immediate ai veicoli in violazione. La misura durerà ancora per circa due anni, senza modifiche alle regole attuali.

Il Comando di Polizia locale di Termoli ha disposto la proroga della fase sperimentale per il controllo degli accessi alla Zona a traffico limitato nel Borgo antico e nell’area pedonale del centro urbano, rimandando l’applicazione delle sanzioni automatiche al 1° giugno 2026. Attraverso l’ordinanza n.137 emessa il 18 aprile, l’amministrazione ha stabilito che il periodo di pre-esercizio proseguirà fino al 31 maggio 2026 compreso, permettendo a residenti, commercianti e visitatori di regolarizzare le proprie posizioni senza il rischio di verbali elettronici immediati. Tecnicità e gestione dei permessi: il motivo del differimento. La decisione di estendere il periodo di prova, iniziato lo scorso 11 marzo, nasce dalla necessità di risolvere alcune problematiche tecniche emerse durante il monitoraggio costante del sistema.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Termoli, ZTL in prova: niente multe automatiche fino al 2026 Notizie correlate Autovelox Safedrive, niente multe automatiche per cinture e telefono alla guidaL’autovelox Safedrive non può operare in autonomia, almeno non per irrogare sanzioni nei confronti di chi circola senza indossare le cinture di... Nuova Ztl del centro e Borgo San Giuliano: partono le sanzioni automatiche. Cosa c'è da sapereI tredici varchi elettronici attivi nelle due aree iniziano a rilevare e sanzionare automaticamente i transiti non autorizzati A partire da giovedì,...