Due attivisti italiani sono attualmente detenuti in condizioni critiche dopo un attacco alla flotta avvenuto in acque sotto giurisdizione greca. Questa mattina si è svolto un presidio in piazza Mentana, dove sono state presentate alcune denunce relative all'incidente. L'evento ha attirato l'attenzione di numerosi cittadini e rappresentanti delle associazioni ambientaliste, che hanno manifestato contro gli attacchi alla flotta in mare.

? Domande chiave Chi sono i due attivisti italiani attualmente detenuti in condizioni critiche?. Perché l'attacco è avvenuto in acque sotto giurisdizione greca?. Come può il governo italiano intervenire per evitare la pena di morte?. Quali conseguenze avrà l'aggressione sulla sicurezza del diritto marittimo internazionale?.? In Breve Presidio in piazza Mentana lunedì 11 maggio ore 18 per denunciare l'aggressione.. 400 persone arrestate nelle acque internazionali con i coordinatori Avila e Abukeshek.. Oltre 780 vittime registrate a Gaza a sei mesi dal cessate il fuoco.. Richiesta sospensione accordo UE-Israele con raccolta firme oltre un milione di adesioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spezia, presidio in piazza Mentana: denunce contro l’attacco alla flotta

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Roma: controlli a Monterotondo e Mentana, un arresto, 8 denunce e 9 segnalazioniUn arresto, otto denunce e nove segnalazioni alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti: questo è il risultato dei controlli...

Guerra in Iran: giovedì presidio in piazza De Ferrari "contro l'escalation bellica"È previsto oggi, giovedì 5 marzo alle 18, un presidio di protesta in piazza De Ferrari per dire “no” alla guerra in Iran e all'escalation bellica.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Presidio per la pace in piazza Mentana: Insieme alla Global Sumund Flotilla. Non distogliamo lo sguardo; Abbordaggio alla Flotilla, il Calp scende in piazza a Genova; Flotilla attaccata da Israele, Genova scende in piazza. Anche Salis al presidio: Sconcertati; Casa della Comunità a Luni: un nuovo presidio strategico.

Presidio per la pace in piazza Mentana: Insieme alla Global Sumund Flotilla. Non distogliamo lo sguardoRete spezzina Pace e Disarmo organizza il 183° presidio Se vogliamo la pace prepariamo la pace che si terrà il prossimo lunedì, 11 maggio alle 18, in ... cittadellaspezia.com

Avs in piazza Mentana a sostegno della Flotilla: Il Mediterraneo non può diventare uno spazio di impunitàAvs in Piazza Mentana a sostegno della Flotilla: Il Mediterraneo non può diventare uno spazio di impunità ... msn.com

Un’imbarcazione da sogno per il monegasco, varata giovedì 7 maggio dal cantiere Riva di La Spezia. x.com

Advice: Bike on the train from Spezia to Parma reddit