Roma | controlli a Monterotondo e Mentana un arresto 8 denunce e 9 segnalazioni

Durante un intervento dei carabinieri, sono stati fermati diversi soggetti a Monterotondo e Mentana, portando all’arresto di una persona e alla denuncia di otto individui per uso di droga. Inoltre, nove persone sono state segnalate alla Prefettura. L’operazione ha coinvolto anche un elicottero e unità cinofile, che hanno individuato sostanze stupefacenti nelle zone controllate. La presenza delle forze dell’ordine ha reso più sicure le strade di questi comuni.

Un arresto, otto denunce e nove segnalazioni alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti: questo è il risultato dei controlli effettuati dai carabinieri della compagnia di Monterotondo, in collaborazione con il personale del nucleo elicotteri Roma Urbe e le unità cinofile della compagnia carabinieri della polizia militare aeronautica. L’operazione ha avuto luogo nei comuni di Monterotondo, Mentana e Montelibretti, concentrandosi in particolare sulle arterie principali del centro abitato. Detenzione di sostanze stupefacenti e arresto di un 39enne. Nel corso del servizio, svolto nel pomeriggio e nella serata di venerdì 20 febbraio, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine, poiché gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

