Guerra in Iran | giovedì presidio in piazza De Ferrari contro l' escalation bellica

Oggi alle 18, in piazza De Ferrari, è previsto un presidio di protesta contro la guerra in Iran e l’aumento delle tensioni militari. L’evento riunisce persone che vogliono esprimere il loro dissenso senza coinvolgere figure pubbliche o dichiarazioni ufficiali. La manifestazione si svolge in un momento di crescente preoccupazione per le conseguenze di un possibile escalation bellica nella regione.

È previsto oggi, giovedì 5 marzo alle 18, un presidio di protesta in piazza De Ferrari per dire “no” alla guerra in Iran e all'escalation bellica. La manifestazione è organizzata da diverse organizzazioni politiche e sindacali di sinistra, tra cui Rifondazione Comunista che commenta: “Denunciamo con forza l’ennesimo atto criminale che ha come obiettivi non secondari il diritto internazionale, la diplomazia, le Nazioni Unite. Difendere l’autodeterminazione del popolo iraniano non ha riflessi sulla nostra altrettanto ferma condanna del regime teocratico degli ayatollah: vuole solo ribadire che le lotte di liberazione dei popoli non devono e non possono essere strumentalizzate per sostituire un regime liberticida con uno servo del capitalismo mondiale”. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In piazza contro l’imperialismo. Striscioni e presidio in centro: "Rifiutiamo ogni azione di guerra""Fuori l’imperialismo dal Venezuela e ovunque": hanno scritto questo ieri su uno striscione bianco i ragazzi del Coordinamento per la Palestina e...

Udine scende in piazza per l’Iran: presidio contro la repressione e per l’autodeterminazione dei popoliUn presidio pubblico per dare voce a chi, in diverse parti del mondo, subisce repressione e negazione dei diritti fondamentali.

