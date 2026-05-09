Il ministro della salute ha detto che la sanità pubblica si trova vicino a un cambiamento che potrebbe eliminare le cure gratuite, accusando la destra di dividere i cittadini in categorie diverse. Ha sottolineato che il governo cerca di rappresentare anche le persone più svantaggiate, mentre ha criticato le posizioni politiche che mettono in discussione il servizio universale. La questione riguarda la possibilità di mantenere o meno le prestazioni gratuite nel sistema sanitario.

"Siamo a un millimetro dal passaggio da una sanità che garantisce cure gratuite a una che non lo fa. La destra crede che anche in questo ambito esistano cittadini di serie A e cittadini di serie B". Roberto Speranza, ministro della Sanità negli anni Covid, invitato dal Pd ha parlato di salute davanti a un folto uditorio insieme a Ninfa Contigiani, Romano Carancini, Gianni Genga e al candidato sindaco Gianluca Tittarelli. "I pronto soccorso sono sotto organico – dice Contigiani – e gli accessi negli ultimi due anni sono aumentati di un milione e mezzo di unità. La sanità territoriale e servizi periferici vengono smantellati, si va sempre più verso il privato".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Speranza spinge il centrosinistra: "Cure gratuite sempre più a rischio. Noi diamo voce anche agli ultimi"

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

"Diamo voce agli animali e alla loro innocenza"Parlano direttamente al nostro cuore, senza mediazioni razionali, ricordandoci che spesso il sistema di relazioni nel quale ci muoviamo ogni giorno...

Milan Primavera, Plazzotta analizza: “Meglio contro le grandi? Noi diamo sempre tutto in campo, ma a volte…”Uno dei protagonisti assoluti della stagione del Milan Primavera di Giovanni Renna è Filippo Plazzotta, centrocampista classe 2008 che sta disputando...