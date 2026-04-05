Milan Primavera Plazzotta analizza | Meglio contro le grandi? Noi diamo sempre tutto in campo ma a volte…

Filippo Plazzotta, centrocampista della squadra Primavera del Milan, ha commentato la partita appena conclusa contro il Lecce. Dopo la vittoria, ha analizzato le prestazioni della squadra, sottolineando che in alcune occasioni si tende a rendere meglio contro le squadre più grandi. Plazzotta ha affermato che la squadra dà sempre il massimo in campo, anche se a volte le prestazioni possono variare.

Uno dei protagonisti assoluti della stagione del Milan Primavera di Giovanni Renna è Filippo Plazzotta, centrocampista classe 2008 che sta disputando un'annata da grande giocatore. Nel campionato Primavera 1, giocando peraltro sott'età, ha segnato tre gol e fornito quattro assist in 17 presenze totali, di cui 15 da titolare. L'ultimo gol è arrivato nella convincente vittoria di ieri contro il Lecce per 2-0. Dopo il primo gol di Domnitei, la rete del definitivo successo è arrivata dal classe 2008, che al termine della gara ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match e sull'andamento della squadra. Sulla vittoria ottenuta contro il Lecce: "E' stata una gara difficile, ma ci siamo preparati bene e siamo arrivati bene alla partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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