Diamo voce agli animali e alla loro innocenza

Gli animali si esprimono attraverso le loro azioni e i loro versi, ricordandoci la purezza di un istinto naturale spesso soffocato nella vita quotidiana. Le loro parole sono silenziose, ma si fanno sentire forte nel modo in cui vivono e interagiscono con l’ambiente. In questo modo, ci invitano a riflettere sulla mancanza di spontaneità nelle relazioni umane e sulla semplicità del loro mondo.

Parlano direttamente al nostro cuore, senza mediazioni razionali, ricordandoci che spesso il sistema di relazioni nel quale ci muoviamo ogni giorno ha perso il dono della spontaneità. Sono gli esseri protagonisti del 'Carnevale degli animali', capolavoro del compositore Camille Saint-Saëns, messo in scena questa sera all'Auditorium Primo Maggio di Crevalcore (viale Caduti di Via Fani, 300) con le musiche eseguite dal Pathos Ensemble e la voce narrante di Peppe Servillo che interpreta testi estratti dal libro del poeta Franco Marcoaldi, 'Animali Inversi'. Titolo dello spettacolo, 'Il Carnevale degli animali. e altre fantasie'.