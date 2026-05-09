Spedizione multilaterale a Hormuz nodo tempi per i cacciamine italiani
Una spedizione internazionale si sta preparando nell’area di Hormuz, con diverse unità navali coinvolte. Le navi italiane sono in viaggio e saranno accompagnate da unità di combattimento dotate di sistemi avanzati. L’obiettivo principale è monitorare e garantire la sicurezza delle rotte marittime nella regione. La presenza delle forze navali si inserisce in un'operazione multilaterale coordinata tra più paesi.
Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha esortato gli alleati europei ad andare oltre la retorica e ad adottare misure concrete contro l’Iran. Intervenendo venerdì 8 maggio dopo gli incontri a Roma con la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani, Rubio ha avvertito che Teheran sta tentando di affermare il proprio controllo sullo strategico Stretto di Hormuz, definendo la mossa «inaccettabile» e una minaccia alla sicurezza globale. Il segretario di stato si è lamentato del mancato aiuto degli alleati, compreso il blocco dello Stretto di Hormuz. Intanto, secondo quanto ha riportato Repubblica, gli stati maggiori...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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