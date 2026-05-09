Spedizione multilaterale a Hormuz nodo tempi per i cacciamine italiani

Una spedizione internazionale si sta preparando nell’area di Hormuz, con diverse unità navali coinvolte. Le navi italiane sono in viaggio e saranno accompagnate da unità di combattimento dotate di sistemi avanzati. L’obiettivo principale è monitorare e garantire la sicurezza delle rotte marittime nella regione. La presenza delle forze navali si inserisce in un'operazione multilaterale coordinata tra più paesi.

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