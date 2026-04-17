La premier italiana si trova a Parigi, dove sta considerando l'invio di cacciamine e di una fregata militare nel Golfo di Hormuz. Questa decisione segue un nuovo attacco avvenuto nella notte italiana, il terzo in breve tempo. La discussione si concentra anche sulla posizione degli Stati Uniti e sulla strategia adottata dalla leader italiana, che ha suscitato diverse reazioni politiche.

L'ennesimo attacco, il terzo, arriva nella notte italiana. "L'Italia non c'è stata quando ne avevamo bisogno. Noi non ci saremo per loro!". Donald Trump riposta su Truth un articolo sullo stop italiano a Sigonella per i caccia americani. Torna a sfogarsi contro Giorgia Meloni, già "wonderful Giorgia", ora "una delusione". Lei per tutta risposta vola a Parigi. Ritorno all'Eliseo. I Volenterosi Emmanuel Macron attende la premier italiana e la sua Maserati con il picchetto d'onore nel cortile. Vertice a quattro dei "big" europei. Arrivano Friedrich Merz, Keir Starmer. Poi, al piano meno due, in videocall, la riunione con i "Volenterosi" sulla crisi iraniana.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Meloni a Parigi valuta l'invio di cacciamine e fregata italiana per Hormuz. Il nodo Trump e la doppia strategia della premier

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