Il 20 aprile 2026, presso l'Arci Canaletto nella Spezia, si è tenuto lo spettacolo 'Ironia di Primavera' della Compagnia Laboratorio I Braccini Colti. L’evento si è svolto all’interno di uno spazio non tradizionale, dove la compagnia ha portato in scena la propria performance. La serata ha coinvolto il pubblico presente, che ha assistito alla rappresentazione in un ambiente diverso dal solito teatro.

La Spezia, 20 aprile 2026 - L'Arci Canaletto non è un palcoscenico convenzionale, ed è proprio tra le sue mura che la Compagnia Laboratorio I Braccini Colti ha trovato la dimensione ideale per 'Ironia di Primavera'. Lo spettacolo-saggio, diretto dai registi Lorenzo Micoli e Irene Elisa Parenti, ha fatto battere il cuore dei tanti presenti, che si sono espressi più che positivamente su quanto visto su quel palco, anche nei giorni successivi all'evento. Il progetto, nato dalla collaborazione tra i due artisti nazionali e il Teatro Della Fonte, ha trovato nel direttivo del circolo spezzino un alleato convinto. La struttura della serata ha seguito un percorso in tre tempi, dove il gioco di parole e la precisione della clownerie hanno dettato il passo fin dall'inizio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L'ironia primaverile dei Braccini Colti conquista l'Arci Canaletto

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