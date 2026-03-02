Hip hop in Piazza Venerdì nuovo appuntamento

Venerdì si terrà un nuovo evento di hip hop in piazza. Gli organizzatori hanno dichiarato che, grazie all’impegno per prevenire problemi passati, sono fiduciosi che l’iniziativa si svolgerà senza intoppi. La manifestazione coinvolgerà artisti e pubblico, con l’obiettivo di creare un momento di aggregazione e musica nel centro cittadino. La data e il luogo sono stati confermati per questa sera.

"Nella nostra cultura c’è l’impegno per evitare il ripetersi di ciò che è accaduto nei giorni scorsi e da parte nostra è sicuramente così, venerdì siamo convinti che potremo ritrovarci senza problemi". A parlare è Lello Casula, uno dei promotori del Muretto senese “Il Brodo“ e del relativo contest di freestyle (in pratica una performance hip hop di versi rimati e ritmati, con musica o senza) che si è tenuto venerdì in piazza del Campo con un finale turbolento. Qui le versioni che si confrontano in maniera infiammata (anche troppo) sui social non coincidono, ma di certo intorno a mezzanotte l’incontro che andava avanti dalle 21.30 si è interrotto tra urla e spintoni prima che si alzassero anche le mani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

