Sicurezza a Salerno l' affondo del Campo largo | Basta propaganda serve responsabilità

Affondo del “campo largo” sul tema sicurezza a Salerno. Le forze della coalizione denunciano il moltiplicarsi degli episodi criminosi in città e chiedono l'invio immediato di nuovi agenti, oltre al riassetto strutturale della Polizia Municipale. La nota congiunta Sinistra Italiana, Movimento 5 Stelle, Azione, Oltre, Casa Riformista, Italia Viva, Noi di Centro, Salerno in Comune, Semplice Salerno, Comitato Salute e Vita, Popolari e Moderati: “Salerno oggi non è una città sicura. I fatti criminosi quotidiani e il crollo della percezione di sicurezza raccontano un disagio sociale profondo che non può più essere ignorato. Noi, Partiti e Forze Civiche, siamo cittadine e cittadini di Salerno, parte viva del suo tessuto sociale ed economico. Viviamo questa città ogni giorno, nei quartieri, nelle strade, nei luoghi della vita quotidiana. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

