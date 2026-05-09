Spalletti | Vlahovic? La società ha tentato di avere un contratto del genere e farà un nuovo tentativo
L'allenatore ha riferito che la società ha già fatto un tentativo di arrivare a un accordo con Vlahovic e che nei prossimi giorni tenterà di nuovo di concludere l'affare. Ha aggiunto che sono in corso discussioni e che si stanno valutando le prossime mosse per cercare di portare a termine l'operazione contrattuale. La questione rimane aperta e in fase di negoziazione.
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