Il rinnovo di contratto di Vlahovic con la Juventus dipende dalla figura di mister Spalletti. Le trattative tra i bianconeri e il giocatore sono in corso e la presenza dell’allenatore viene considerata determinante. La questione riguarda la possibilità di un prolungamento del contratto, con incontri e negoziati in corso. La trattativa si concentra su questi aspetti senza altre specifiche.

Vlahovic Juve, la figura di mister Spalletti sarà decisiva per il possibile rinnovo del contratto. Le ultime sulla trattativa tra il bomber e la società. La Juve e Dusan Vlahovic non sono mai stati così vicini. Secondo quanto riportato da Tuttosport, quella che sembrava una rottura insanabile si è trasformata in una trattativa concreta. Il centravanti serbo ha espresso chiaramente la volontà di restare, spingendo il club a formulare una proposta che fino a poche settimane fa pareva impensabile. CONTINASSA JUVE LIVE Il primo segnale di cambiamento riguarda la gestione della procura. Sebbene Darko Ristic resti formalmente legato al calciatore, nelle ultime ore è emersa la figura del padre Milos e di un nuovo intermediario, scelti per facilitare il dialogo con la dirigenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Vlahovic Juve, la figura di Spalletti decisiva per il rinnovo del contratto. Le ultime sulla trattativa tra i bianconeri e il serbo

