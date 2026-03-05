Vlahovic rientra ma che fine farà David? Il piano di Spalletti per l' attacco

Vlahovic sta per tornare in campo dopo un infortunio, mentre il tecnico sta valutando come inserirlo nell’attacco. La sua presenza potrebbe ridurre il tempo di gioco di David, anche se ancora non è stato deciso ufficialmente. La situazione è in fase di valutazione e non ci sono ancora comunicazioni definitive sulla formazione. La decisione finale dipenderà dalle scelte dell’allenatore.

Il ritorno in campo di Vlahovic non toglierà spazio a David. L’idea di Spalletti è quella di far convivere i due e costruire su questa nuova connessione la strada principale per accedere alla prossima Champions League. Il serbo ha voglia e non vede l’ora di aumentare il minutaggio, il canadese ha retto fin qui la pressione dell’attacco mostrando dei limiti: con l’ingresso di un 9 puro, la qualità dell’ex Lilla può avere più efficacia in rifinitura e moltiplicare le possibilità di giungere al gol. David lavora molto per la squadra incidendo tra le linee: chiedere a Yildiz e a Conceiçao per comprendere quanto i palloni del canadese siano stati utili in questi mesi per vedere maggiormente la porta da vicino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La Juventus e l'attacco flop: David e Openda, 60 milioni per segnare meno di Vlahovic

Juventus il problema era Vlahovic: 28 punti in 11 partite, Spalletti ha trovato in David la chiave

