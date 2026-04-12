Boga è l'arma in più di Spalletti per la corsa Champions | La Juve mi ha salvato la carriera

Boga, attualmente in prestito dalla Juventus, ha segnato un gol decisivo in un confronto diretto per la qualificazione alla Champions League. La sua prestazione ha contribuito alla vittoria della squadra contro la Juventus, rafforzando le possibilità di ottenere il pass per la competizione europea. La società bianconera sta valutando il riscat dall'Nizza, e la permanenza dell’attaccante nella rosa sembra sempre più probabile. Boga ha recentemente dichiarato che la Juventus gli ha salvato la carriera.