Boga è l'arma in più di Spalletti per la corsa Champions | La Juve mi ha salvato la carriera
Boga, attualmente in prestito dalla Juventus, ha segnato un gol decisivo in un confronto diretto per la qualificazione alla Champions League. La sua prestazione ha contribuito alla vittoria della squadra contro la Juventus, rafforzando le possibilità di ottenere il pass per la competizione europea. La società bianconera sta valutando il riscat dall'Nizza, e la permanenza dell’attaccante nella rosa sembra sempre più probabile. Boga ha recentemente dichiarato che la Juventus gli ha salvato la carriera.
Boga decide uno scontro diretto per la Champions League e continua a convincere tutti in maglia Juventus: il riscatto dal Nizza è ormai vicino e il suo futuro sembra sempre più bianconero.🔗 Leggi su Fanpage.it
Boga a DAZN: «Col cuore abbiamo dimostrato che vogliamo andare in Champions. La Juve mi ha salvato la vita e la carriera»Senesi Juve, si complica la trattativa per il difensore? C’è una novità importante sull’argentino.
Juventus, Boga “La Juve mi ha salvato la vita, Nizza un incubo”Ai microfoni di DAZN, Jeremie Boga ha parlato del suo approdo alla Juventus e del drammatico episodio dell’aggressione subita a Nizza.