Spalletti scatenato in Lecce Juve il tecnico bianconero è una furia | il motivo

Durante la partita tra Lecce e Juventus, l’allenatore dei bianconeri si è mostrato molto arrabbiato, rivolgendo dure critiche ai propri giocatori a causa di alcune decisioni che non riteneva corrette. A fine primo tempo, ha pronunciato parole dure e si è avvicinato ai propri calciatori con atteggiamento severo, mostrando tutta la sua frustrazione per quanto accaduto sul campo.

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di Francesco Spagnolo Spalletti scatenato in Lecce Juve, il tecnico bianconero è una furia nei confronti dei propri giocatori per delle scelte non considerate giuste. Non è passato inosservato il primo tempo di Luciano Spalletti durante Lecce Juventus. Il tecnico bianconero non è assolutamente contento della prestazione dei suoi calciatori. Le telecamere e i bordocampisti di Dazn hanno catturato un Spalletti visibilmente elettrico. Dopo aver rivolto alcuni richiami a Yildiz, il tecnico toscano ha alzato i toni del confronto, puntando l’attenzione sulla gestione del possesso palla e sulla costruzione della manovra. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il primo a finire sotto la sua lente d’ingrandimento è stato Koopmeiners.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti scatenato in Lecce Juve, il tecnico bianconero è una furia: il motivo ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX SPALETTI POST JUVE - LECCE 1-1: CERCO DI NON ESSERE DEVASTATO DAL RISULTATO!#football Notizie correlate Spalletti ritorna su Milan Juve: il tecnico bianconero non soddisfatto della prestazione. Ecco il motivodi Francesco SpagnoloSpalletti ritorna su Milan Juve andando ad analizzare nei dettagli cosa non ha funzionato in quella partita. Conferenza stampa Spalletti alla vigilia di Lecce Juve: quando parla il tecnico bianconero. Ufficiale l’orariodi Marco BaridonConferenza stampa Spalletti alla vigilia di Lecce Juve: l’orario ufficiale di quando parla il tecnico bianconero prima del match La... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Per la Juve bivio Champions a Lecce, Spalletti: 'Sapremo reagire'; Spalletti scuote la Juve, c'è il Lecce nella corsa Champions; Juve-Spalletti e il pullman a due piani: con chi ce l'aveva? Ecco la verità...; L'arbitro gradito all'Inter e il Var degli orrori: tutti i precedenti della designazione di Lecce-Juve. Lecce Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di Serie A 2025/26Lecce Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di Serie A 2025/26 ... juventusnews24.com Lecce-Juve diretta Serie A: segui la partita tra Di Francesco e Spalletti LIVEAl Via del Mare passa un pezzo importante di questa stagione di Serie A. Da una parte la Juventus di Luciano Spalletti, in piena lotta Champions, riaperta dopo lo stop interno dei bianconeri contro il ... corrieredellosport.it #Lecce 0-1 #Juventus : Dusan Vlahovic! What was that, 12 seconds! #LecceJuve #SerieA #LecceJuventus #SerieAEnilive #Calcio x.com Match Thread: Lecce vs. Juventus | Serie A reddit