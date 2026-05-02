Spalletti ritorna su Milan Juve | il tecnico bianconero non soddisfatto della prestazione Ecco il motivo

L’allenatore ha commentato la partita tra Milan e Juventus, sottolineando alcune criticità emerse durante l’incontro. Ha analizzato i momenti in cui la squadra non ha raggiunto gli obiettivi prefissati e ha evidenziato alcune scelte tattiche che hanno influenzato l’andamento della gara. La sua analisi si focalizza sui dettagli della prestazione, senza entrare in giudizi personali.

di Francesco Spagnolo Spalletti ritorna su Milan Juve andando ad analizzare nei dettagli cosa non ha funzionato in quella partita. Le parole del tecnico bianconero. La vigilia di Juve Verona è stata l’occasione per Luciano Spalletti di ritornare sul pareggio contro il Milan e analizzare nei dettagli cosa non ha funzionato. Le sue parole. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata MILAN JUVE – «Io non sono rimasto contento dalla partita di Milano, giocare queste partite ti rimpicciolisce un po’. Ti tiene in ordine, porti il risultato a casa ma non prendere posizione non mi piace. Non voglio vederlo dalla mia squadra, ti fa stare a metà con ciò che vogliamo diventare.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti ritorna su Milan Juve: il tecnico bianconero non soddisfatto della prestazione. Ecco il motivo Notizie correlate Juve e Spalletti insieme fino al 2028: ecco quanto guadagnerà il tecnico bianconeroCon o senza la qualificazione in Champions, Luciano Spalletti continuerà ancora la sua avventura sulla panchina della Juventus. Conferenza stampa Spalletti pre Juve Pisa, ecco a che ora parla il tecnico bianconero alla vigilia del matchSchlager Juve, il centrocampista austriaco potrebbe arrivare a prescindere dalle altre manovre. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Milan-Juve anche sul mercato: Spalletti tentato da Jashari; Serie A, oggi Milan-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla; Chi è l'arbitro portafortuna di Milan-Juve. E torna il Var del caso Kalulu-Bastoni; Dove vedere Milan-Juve in tv? Dazn o Sky, orario. Spalletti sull’avvilente spettacolo di Milan-Juve: Ci siamo adattati alle loro regole e non va beneAlla vigilia di Juventus-Verona, e soprattutto dopo l'umiliante paragone da parte del mondo del calcio tra Milan-Juve e PSG-Bayern, Luciano Spalletti non ... fanpage.it Milan-Juventus, doppia novità per Spalletti: Vlahovic recuperato!Infortunio Vlahovic - Ottime notizie per Luciano Spalletti in vista del decisivo sprint Champions: la Juventus ritrova due armi ... fantamaster.it PSG-Bayern e il confronto con Milan-Juve. Allegri: "Sono state due partite completamente diverse con giocatori completamente diversi" x.com Trevisani non ha dubbi su Milan-Juve e il calcio italiano - facebook.com facebook