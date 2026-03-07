Chivu elogia Allegri | Da uno come lui si può solo imparare Poi svela un retroscena sulla sua esperienza a Parma

In conferenza stampa, alla vigilia del derby contro il Milan, un ex calciatore ha commentato positivamente il lavoro di un noto allenatore, affermando che da lui si può solo imparare. Durante il suo intervento, ha anche condiviso un retroscena riguardante la sua esperienza passata a Parma, senza entrare in dettagli specifici. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione tra gli appassionati di calcio.

Chivu prima del derby: Thuram ha la febbre. Allegri? Possiamo solo imparare da luiDobbiamo essere sereni e consapevoli di cosa vuol dire giocare un derby . Così Christian Chivu ha presentato in conferenza stampa il derby contro il Milan. Un successo per l'Inter significherebbe a ... corrieredellosport.it

Inter, Chivu: Dobbiamo solo imparare da Allegri, sono l'ultimo che si permetterà di parlare di MaxCristian Chivu ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter. Queste le sue parole su Max Allegri: Che pensi di Allegri? Sono l'ultimo che si permetterà di ... milannews.it

