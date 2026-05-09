Dopo la partita tra Lecce e Juventus, l’allenatore ha commentato l’incontro ai microfoni di Sky Sport. Ha sottolineato alcuni passaggi sbagliati e ha indicato la necessità di ottenere prestazioni più solide e dominanti. Le sue parole sono arrivate in un momento di analisi tecnica, senza esprimere giudizi oltre quanto accaduto sul campo. La sua analisi si concentra sui dettagli della partita e sulle aree da migliorare.

di Francesco Spagnolo Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Lecce Juventus. Ecco cosa ha detto il tecnico dei bianconeri dopo il match. Nel post partita di Lecce Juventus, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky. Le sue dichiarazioni. RISCHIO BEFFA – « L’abbiamo detto da più tempo e stasera uguale, abbiamo fatto un copia e incolla di tante partite. Perché poi noi facciamo dei pezzi di gara dominanti, dove sembra che il seguito sia assolutamente sotto controllo, poi c’è il momento della superficialità dove abbassi tutto e dove perdi totalmente i tuoi connotati, sbagli dei passaggi che sono incredibili per il livello di calcio che abbiamo addosso.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a Sky: «Abbiamo sbagliato passaggi incredibili. Bisogna fare delle prestazioni dominanti»

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SPALLETTI: Abbiamo tentato di fare la nostra partita in maniera troppo lenta | Serie A Enilive

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