Dopo la partita tra Juventus e Genoa, Bremer ha commentato ai microfoni di Sky Sport. Ha detto che nel primo tempo la squadra avrebbe potuto segnare di più e che nella ripresa sono stati rischiosi. Ha espresso soddisfazione per le prestazioni del portiere avversario. Riferendosi alle prossime gare, ha confermato che la squadra ha un obiettivo unico. L’intervista ha fornito un’analisi dettagliata dell’incontro.

di Francesco Spagnolo Bremer nel post partita di Juve Genoa ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando nei dettagli la vittoria contro il Grifone. Cosa ha detto. Nel post partita di Juve Genoa Bremer ha parlato ai microfoni di Sky. Le dichiarazioni del difensore bianconero. PRESTAZIONE – « Nel primo tempo dovevamo fare il terzo o il quarto gol, nel secondo tempo siamo ripartiti bene però non abbiamo segnato e sul rigore abbiamo anche rischiato ma complimenti a Di Gregorio che ha passato dei momenti difficili, oggi è entrato, ha parato il rigore, questo è importante. Sono importanti i tre punti, il gruppo, da qui in avanti sono tutte partite importanti ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bremer a Sky: «Nel primo tempo potevamo fare più gol, nella ripresa abbiamo rischiato. Contento per Di Gregorio. Prossime partite? Abbiamo un solo obiettivo»

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Calhanoglu a Sky: «Dopo la sosta abbiamo parlato, abbiamo dato un segnale importante. Gol alla Pirlo? Rispondo così»di Giuseppe ColicchiaIl centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta stasera in campionato contro la...

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Bremer a Sky: Da qui in avanti tante gare importanti, pensiamo all'Atalanta: dobbiamo finire nel migliore dei modiIntervenuto ai microfoni di Sky Sport, alla fine della gara Gleison Bremer ha parlato della vittoria contro il Genoa: Nel primo tempo dovevamo fare il terzo o il quarto gol, nel secondo ... tuttojuve.com

Bremer a Sky: Quarto posto? Siamo la Juventus, dobbiamo cercare di vincerle tutteGleison Bremer è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Juventus-Sassuolo. Le sue considerazioni: Affrontate la rivelazione del campionato, ma che oggi ha qualche ... tuttojuve.com

Bremer, McKennie e le parate di Di Gregorio regalano i 3 punti alla Juve che va a -1 dal Como. facebook

+3 -1 (e mezzo)! Vinciamo (e accorciamo su chi ci precede) una partita DOMINATA nel 1°t, che poteva finire 4/5-0 dopo i gol di #Bremer e #McKennie (e quelli mangiati), e che #DiGregorio chiude con la manona sul rigore, evitandoci l'ansia finale! Forza ra x.com