Il tecnico ha commentato la partita in diretta, osservando come la squadra abbia alternato momenti di dominio a fasi in cui si è mostrata più superficiale. Ha sottolineato l’importanza di individuare il momento chiave che può cambiare l’andamento del match. Le sue parole sono arrivate poco prima dell’inizio della sfida tra le due squadre sul campo del Via del Mare.

di Francesco Spagnolo Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky poco prima di Lecce Juve. Le dichiarazioni del tecnico bianconero sul match del Via del Mare. Le parole. A pochi minuti dalla sfida fra Lecce Juventus, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky. Le sue dichiarazioni. PRESTAZIONI – « E’ vero, a volte facciamo delle prestazioni dominanti, però dentro ci sono degli atteggiamenti superficiali. La finestra che conta nelle partite dura pochi secondi e saperla riconoscere, saperla anticipare, sapere che è quello il momento determinante, è un’altra qualità del livello dei professionisti, nostro, perché come si è detto più volte, ora l’hanno detto anche a Sky del basso punteggio del calcio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a Sky: «A volte dominante, altre superficiali. Fondamentale riconoscere il momento determinante della partita»

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