L’allenatore ha commentato la vittoria contro il Bologna durante un’intervista a Sky, sottolineando come fin dall’inizio i giocatori abbiano deciso di indirizzare la partita. Successivamente, ha fatto una battuta sull’esultanza di Thuram dopo aver segnato un gol. La conversazione si è concentrata sui momenti chiave della gara e sull’atteggiamento della squadra in campo.

di Angelo Ciarletta Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky della vittoria ottenuta contro il Bologna e ha scherzato sull’esultanza dei calciatori al gol di Thuram. Dopo la vittoria di ieri contro il Bologna Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVE LIVE LA PARTITA – «Sì, quello che diventava fondamentale per noi è non sbagliare atteggiamento questa partita. Sarei rimasto deluso se io domani mattina, nell’analizzare questa partita, avessi dovuto commentare l’atteggiamento. Questo non è successo perché fin dal primo momento hanno deciso subito di direzionare la partita. Abbiamo parlato di ritmi alti, anche perché il Bologna, come dice italiano giustamente, aveva giocato tre gare questa settimana.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a Sky: «Fin dal primo momento i ragazzi hanno deciso di direzionare la partita». Poi scherza sull’esultanza al gol di Thuram

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