L’allenatore della Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima della partita contro il Milan. Ha affermato che per la squadra vincere le partite rappresenta un obbligo. Nel corso dell’intervista, ha anche fornito aggiornamenti sulle condizioni di Yildiz, spiegando come sta il giocatore. La partita è in programma poco dopo e l’allenatore si è mostrato concentrato sull’impegno della sua squadra.

di Francesco Spagnolo Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn poco prima della sfida della sua Juventus contro il Milan. Cosa ha detto il tecnico bianconero. A pochi minuti dalla sfida fra Milan e Juventus, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn. Le sue dichiarazioni. CLIMA – « Sì, bellissimo, bellissima roba, bellissimo contesto, sentimenti da tutte le parti ». LOTTA CHAMPIONS – « E’ quello che ci aspettavamo, che dietro spingessero, è una cosa normale perché sono squadre forti, per cui vincono le partite e per noi diventa un’imposizione, una responsabilità, però, è una cosa normale per noi vivere di queste responsabilità. Oggi...🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a Dazn: «Vincere le partite per noi è una imposizione. Ecco come sta Yildiz»

Notizie correlate

Spalletti a Dazn: «Le partite diminuiscono e quella di oggi è fondamentale. Giocatori? C’è una cosa che mi dà tanta emozione»di Redazione JuventusNews24Spalletti ai microfoni di Dazn nel pre partita di Udinese Juve ha presentato la sfida contro i friulani.

Leggi anche: Chiellini a DAZN: «Questo gruppo sta crescendo, su Spalletti ero convinto potesse essere l’uomo giusto. Yildiz? Tra due anni sarà a un livello ancora superiore»

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Spalletti: Juve da scudetto l'anno prossimo? Stiamo calmini, una bella camomilla prima di dormire...; Spalletti in tv: Tenete a bada Ciro Ferrara, è un feroce scavalca recinti, imbarazzo in studio; Spalletti: Problema muscolare per Holm, non volevo rischiare! Visto Yildiz? Oggi è partito fuori perché…; Locatelli rinnova e guarda al futuro: La Juventus deve vincere, è quello che tutti ci aspettiamo.

Juve-Bologna, Spalletti a Dazn: Scudetto? Ci vuole la camomillaLe parole del tecnico bianconero Luciano Spalletti ai microfoni di Dazn, poco prima del fischio d'inizio di Juve-Bologna ... juvenews.eu

Juventus, Chiellini a DAZN: Spalletti è una garanzia, ci guiderà per molto tempoGiorgio Chiellini, ex bandiera ed attuale dirigente della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN, dove si è soffermato sull’attuale situazione della sua squadra. gonfialarete.com

Gli 11 scelti da Spalletti per #MilanJuve x.com

SPALLETTI NON SI FIDA DEL MILAN - facebook.com facebook