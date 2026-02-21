Spalletti a DAZN | Oggi dobbiamo barattare un po’ di fantasia con la sostanza Perchè Openda dal primo? Lo richiede questa partita

Luciano Spalletti ha spiegato in diretta a DAZN che oggi la squadra dovrà bilanciare creatività e pragmatismo. L’allenatore ha insistito sul fatto che Openda partirà dal primo minuto perché questa partita richiede un approccio più concreto. La scelta del modulo e delle strategie si basa sulla necessità di adattarsi agli avversari e alle condizioni del campo. La decisione di schierare Openda nasce dalla volontà di rafforzare l’attacco in vista dell’impegno odierno.

Spalletti a DAZN: «Oggi dobbiamo barattare un po' di fantasia con la sostanza». Le dichiarazioni dell'allenatore della Juve prima del Como. Spalletti è intervenuto nel pre partita di Juve-Como. Le sue dichiarazioni a DAZN. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO PARTITA – « Oggi giochiamo con una squadra di pari livello, un po' per la qualità della società e un po' per la qualità di Cesc che è un allenatore molto capace. Oggi abbiamo qualche defezione come hanno tutte le squadre e cerchiamo di creare meno squilibrio possibile. Noi dobbiamo giocare con questi tre centrali e fare le scalate lunghe verso i loro terzini.

David Openda, pochissimi dubbi per Spalletti: ecco chi partirà dal primo minuto questa sera all'Allianz Stadium. La decisione del mister

