Spaccio vicino alle scuole | i Carabinieri incastrano il pusher
Nei giorni scorsi, i carabinieri della compagnia di Cesena hanno arrestato un giovane di 20 anni di origine albanese, senza fissa dimora, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è avvenuta in un’area nelle vicinanze di alcune scuole, dove i militari avevano predisposto un servizio di osservazione. L’arresto si inserisce in una serie di controlli mirati a contrastare lo spaccio di droga in zone sensibili.
Nei giorni scorsi, i carabinieri dell’aliquota operativa della compagnia di Cesena hanno arrestato un 20enne albanese, senza fissa dimora, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività è scaturita nell’ambito di un servizio antidroga svolto nel primo pomeriggio nei pressi.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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