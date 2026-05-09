Spaccio vicino alle scuole | i Carabinieri incastrano il pusher

Nei giorni scorsi, i carabinieri della compagnia di Cesena hanno arrestato un giovane di 20 anni di origine albanese, senza fissa dimora, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è avvenuta in un’area nelle vicinanze di alcune scuole, dove i militari avevano predisposto un servizio di osservazione. L’arresto si inserisce in una serie di controlli mirati a contrastare lo spaccio di droga in zone sensibili.

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