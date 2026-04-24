Finto controllo e carabinieri in borghese incastrano pusher a San Cristoforo arrestato 66enne

Nel quartiere di San Cristoforo, i carabinieri del nucleo investigativo di Catania hanno arrestato un uomo di 66 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. L'operazione è stata condotta attraverso un controllo simulato, con l’utilizzo di forze in borghese, che ha portato all’arresto dell’individuo.

Il nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Catania ha arrestato un 66enne pluripregiudicato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'attività investigativa ha permesso di ipotizzare che l'uomo stesse proseguendo l'attività illecita nonostante si trovasse già.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Smantellato un centro di spaccio a San Cristoforo: i pusher hanno aggredito i carabinieriI carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Piazza Dante hanno smantellato una piazza di spaccio nel quartiere catanese di San Cristoforo. Bunker della droga a San Cristoforo: arrestati due giovani pusherABBONATI A DAYITALIANEWS Il blitz della Polizia nel cuore del quartiere Un vero e proprio fortino dello spaccio ricavato in un bunker è stato...