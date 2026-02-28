Spaccio di eroina vicino alle scuole a Potenza la polizia arresta un giovane che tenta di nascondersi

A Potenza, la polizia ha arrestato un giovane mentre cercava di nascondersi dopo essere stato trovato con 7,53 grammi di eroina e 900 euro in contanti. L'arresto è avvenuto nei pressi di alcune scuole, dove era stato segnalato l’attività sospetta. Il ragazzo è stato portato in commissariato, mentre la droga e il denaro sono stati sequestrati.

Un arresto e 900 euro sequestrati, questo il bilancio di un'operazione della Polizia di Stato a Potenza, dove un giovane è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di eroina. L'intervento è stato effettuato nell'ambito dei controlli rafforzati nelle aree sensibili della città, in particolare nei pressi degli istituti scolastici per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Spaccio vicino alle scuole a Potenza Tutto ha avuto inizio a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa che indicava la presenza, in via Maratea, di un veicolo sospetto con due persone a bordo, presumibilmente intente a consumare sostanze stupefacenti.