Milano, 29 aprile 2026 – La Polizia di Stato, lunedì 27 aprile a Milano, ha arrestato un cittadino italiano di 41 anni ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato Monforte-Vittoria, nel corso dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di droga sul territorio di competenza, sono risaliti a un appartamento alle porte di Milano quale verosimile luogo di detenzione di sostanza stupefacente da parte di una persona che utilizzava una vettura berlina compatta di colore grigio. Gli agenti del commissariato Vittoria Monforte Lunedì pomeriggio, poco prima delle ore 20, i...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La "polvere della scimmia” nascosta nella custodia degli occhiali: 42enne in possesso della droga dell’euforia finisce nei guai

Notizie correlate

Porta la droga in carcere nascosta nei tappi degli evidenziatori: arrestato assistente capo della penitenziariaUn assistente capo della polizia penitenziaria, in servizio al carcere di Santa Maria Capua Vetere, è finito agli arresti domiciliari per aver...

Droga nascosta nei bagni e nel perimetro della scuola, sequestro durante i controlli dell'unità cinofilaMarco Donnarumma (Assessore alla Sicurezza): "Scuole sicure” si conferma efficace e necessario per garantire ambienti scolastici tutelati e liberi da...

Contenuti e approfondimenti

La polvere della scimmia nascosta nella custodia degli occhiali: 42enne in possesso della droga dell’euforia finisce nei guaiLa sostanza psicoattiva che gli è stata sequestrata provoca allucinazioni, psicosi e comportamenti violenti. La perquisizione in zona Rogoredo e la sorpresa sulla plancia del cambio ... ilgiorno.it

Milano, quarantenne sorpreso in auto con le dosi di polvere della scimmiaL'uomo si trovava in macchina assieme a un ventenne. Le dosi di Monkey dust, o MDPHP, erano nascoste nella custodia degli occhiali. A casa gli sono stati sequestrati un bilancino di precisione e alt ... ilgiorno.it