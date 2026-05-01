Sfondano la vetrina di una tabaccheria con l' auto per compiere un furto | ladri costretti alla fuga
La scorsa notte, a Capaccio Paestum, una vettura ha urtato la vetrina di una tabaccheria in via Magna Graecia. Secondo le prime ricostruzioni, gli ignoti autori dell’azione avevano l’intenzione di forzare la saracinesca e mettere a segno un furto, ma sono stati costretti a fuggire senza riuscirci. La scena si è svolta intorno alle due di notte e sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.
Ladri in azione, la scorsa notte, a Capaccio Paestum. Secondo una prima ricostruzione, ignoti hanno cercato di mettere a segno un colpo all'interno di una tabaccheria situata in via Magna Graecia utilizzato un'auto, precisamente una Jeep, con l'obiettivo di sfondare la saracinsca, senza però.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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Le indagini della Scientifica. Leggi qui: https://www.studio93.it/latina-sfondano-la-vetrata-del-bar-con-una-panchina - facebook.com facebook
Sfondano la vetrina di uno showroom a calci, aggrediscono i titolari che erano all’interno e i @_Carabinieri_ che sono giunti sul posto. Arrestati a Bollengo, nel Canavese, un 17enne e un 20enne. @TgrRaiPiemonte rainews.it/tgr/piemonte rainews.it/tgr/new x.com