Sfondano la vetrina di una tabaccheria con l' auto per compiere un furto | ladri costretti alla fuga

La scorsa notte, a Capaccio Paestum, una vettura ha urtato la vetrina di una tabaccheria in via Magna Graecia. Secondo le prime ricostruzioni, gli ignoti autori dell’azione avevano l’intenzione di forzare la saracinesca e mettere a segno un furto, ma sono stati costretti a fuggire senza riuscirci. La scena si è svolta intorno alle due di notte e sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.