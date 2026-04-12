Spaccata notturna in gioielleria | banditi svuotano estintori in strada e sfondano la porta

Nella notte tra venerdì e sabato, un colpo è stato messo a segno in un negozio di gioielleria nel centro di Valeggio sul Mincio. I ladri hanno utilizzato un veicolo per sfondare la porta e sono entrati all’interno. Prima di lasciare il locale, hanno svuotato alcuni estintori per coprire le tracce e sono fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Banditi nel cuore della notte tra venerdì e sabato hanno colpito nel centro di Valeggio sul Mincio: vittima della spaccata l'Orologeria e Laboratorio Orafo di Toni Franco. Stando ad alcuni testimoni, erano circa le 3.15 quando una vettura di colore scuro si sarebbe fermata davanti all'attività.🔗 Leggi su Veronasera.it

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