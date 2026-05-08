Individuato l’uomo in bici che si è fermato a rubare borsa e scarpe dopo la spaccata da Tiziana Fausti | è un 75enne

Venerdì mattina, nel centro di Bergamo, la polizia ha individuato e denunciato un uomo di 75 anni. L’uomo è accusato di aver rubato una borsa e delle scarpe dopo aver infranto una vetrina in una boutique gestita da Tiziana Fausti. L’episodio si era verificato poche ore prima, durante una spaccata nel negozio. La vicenda si è conclusa con il riconoscimento e la denuncia del sospettato.

Venerdì mattina la polizia ha individuato e denunciato un uomo di 75 anni accusato di aver rubato alcuni articoli dalla boutique di Tiziana Fausti, colpita poche ore prima da una spaccata nel centro di Bergamo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo, attualmente in pensione, non avrebbe partecipato al blitz dei malviventi, ma avrebbe approfittato della situazione dopo il furto. Giovedì 7 maggio, intorno alle 5.20 del mattino, due persone con il volto coperto hanno sfondato una vetrina del negozio usando una Fiat Cinquecento come ariete. Una volta entrati, hanno rubato decine di borse di lusso e sono poi fuggiti. Circa mezz’ora dopo la spaccata, l’uomo individuato, mentre transitava in bicicletta sul Sentierone si è fermato davanti alla boutique vedendo la vetrina distrutta.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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