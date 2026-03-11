Luna park di Muggiò via ai lavori per liberare l’area | giostrai pronti a entrare da venerdì

A Muggiò, nella piazza d’Armi, si stanno avviando i lavori per liberare l’area occupata dai detriti, che ancora ne ostacolano l’uso. Nei prossimi giorni si procederà alla rimozione e i giostrai sono pronti a entrare già da venerdì. La zona, destinata al Luna park di Como, sta per essere rimessa in ordine dopo il blocco delle operazioni.

Si sblocca la situazione alla piazza d'Armi di Muggiò, dove nei prossimi giorni inizierà la rimozione dei detriti che ancora occupano parte dell'area destinata al Luna park di Como. L'annuncio è arrivato al termine della commissione tecnica dedicata proprio all'organizzazione del parco.