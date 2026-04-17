Como giocavano con una pistola finta in un parcheggio pubblico | denunciati 3 comaschi

Da quicomo.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre giovani di Como sono stati fermati dalla polizia in un parcheggio pubblico di un esercizio commerciale. Durante il controllo, sono stati trovati in possesso di droga e sono stati denunciati. I ragazzi stavano giocando con una pistola finta, che è stata sequestrata dagli agenti. La vicenda ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno verificato anche le sostanze trovate in loro possesso.

Segnalati mentre armeggiavano con una pistola nel parcheggio di un esercizio commerciale, tre ragazzi sono stati fermati dalla polizia e trovati in possesso di droga. L’episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, poco dopo le 9.30, in via Colombo a Como.A dare l’allarme è stato il responsabile.🔗 Leggi su Quicomo.it

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