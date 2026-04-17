Como giocavano con una pistola finta in un parcheggio pubblico | denunciati 3 comaschi

Tre giovani di Como sono stati fermati dalla polizia in un parcheggio pubblico di un esercizio commerciale. Durante il controllo, sono stati trovati in possesso di droga e sono stati denunciati. I ragazzi stavano giocando con una pistola finta, che è stata sequestrata dagli agenti. La vicenda ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno verificato anche le sostanze trovate in loro possesso.

Segnalati mentre armeggiavano con una pistola nel parcheggio di un esercizio commerciale, tre ragazzi sono stati fermati dalla polizia e trovati in possesso di droga. L’episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, poco dopo le 9.30, in via Colombo a Como.A dare l’allarme è stato il responsabile.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Latina, minorenni denunciati: pistola giocattolo spara colpi nel parcheggio, indagini in corso.Sparatori in erba a Latina: un gioco pericoloso nel parcheggio delle autolinee Quattro minorenni sono stati denunciati a Latina dopo aver sparato... Bambino di dieci a anni si presenta a scuola con una pistola fintaAttimi di grande spavento quelli vissuti in una scuola elementare della città nella mattinata del 9 febbraio. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Danilo e l'arte di invecchiare nel calcio: Ecco perché Ancelotti lo vuole ai Mondiali; Cagni replica ad Adani: Sparirà, non ha niente da dire, con me non giocava. E quando provò ad allenare...; Social Personality: intervista esclusiva a Luca Mastrangelo, content creator e supporter dell'Inter; Milan, Scaroni: Scudetto? Non mi sono mai illuso, tra matematica e vedendo come giocano le squadre. Champions unico obiettivo. Giocavano con la pistola finta, la polizia trova anche 20 grammi di hashishL’intervento degli agenti partito da via Colombo. Sanzioni e denunce nei confronti di un gruppo di tre giovanissimi ... laprovinciadicomo.it Nico Paz, fantasista del Como, ha rilasciato una lunga intervista in cui allontana le distrazioni e guarda avanti: tra voci di mercato e futuro ancora da scrivere, il talento argentino resta concentrato sul suo percorso con il Como facebook Carlo #Ancelotti a IlGiornale: “ #Como realtà emergente della #SerieA Non mi sembra ci siano calciatori italiani. I grandi campioni stranieri non vengono più in Italia. Mancano eccellenze internazionali come Platini, Maradona, Ronaldo ecc. I giovani italiani or x.com