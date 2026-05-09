Sp56 scontro contro un albero | 4 giovani feriti uno in codice rosso

Quattro giovani sono rimasti feriti in un incidente avvenuto sulla strada Sp56 dopo che la loro Volkswagen Golf ha perso il controllo e si è schiantata contro un albero. Uno di loro si trova in codice rosso, mentre le condizioni degli altri non sono state precisate. Le autorità stanno indagando per capire come si sia verificato l’incidente e cosa abbia causato il mancato controllo del veicolo.

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? Punti chiave Come ha perso il controllo la Volkswagen Golf sulla Sp56?. Quali sono le condizioni attuali del giovane in codice rosso?. Perché i carabinieri hanno dovuto bloccare la viabilità tra Torre e San Martino?. Cosa emergerà dai rilievi tecnici sulla dinamica dell'impatto?.? In Breve Un ferito in codice rosso trasportato con elisoccorso al CTO di Torino.. Due feriti in codice giallo e un ferito in codice verde a Ivrea.. Carabinieri di Agliè e San Giorgio Canavese bloccano la viabilità sulla Sp56.. Incidente avvenuto sabato 09 maggio 2026 tra Torre e San Martino Canavese.. Quattro giovani sono finiti in ospedale nel tardo pomeriggio di questo sabato 09 maggio 2026, dopo che una Volkswagen Golf è uscita di strada sulla provinciale 56 tra Torre Canavese e San Martino Canavese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sp56, scontro contro un albero: 4 giovani feriti, uno in codice rosso ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Tamponamento a tre: 5 feriti, uno in codice rossoUn grave incidente ha sconvolto la mattinata del 14 marzo 2026 sulla superstrada Ascoli-mare, dove un tamponamento a tre veicoli ha lasciato cinque... Schianto notturno sulla SS62: auto contro un albero, uomo in codice rossoUn uomo di 56 anni è stato trasferito d’urgenza presso la struttura ospedaliera di Verona Borgo Trento dopo un violento impatto avvenuto nella notte... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Incidente stradale a Borgo Virgilio: scontro frontale tra auto e camion, ferita una 53enne; Interventi 118 a Mantova tra lunedì 4 e martedì 5 maggio 2026: incidente a Borgo Virgilio; Borgoforte, frontale auto-camion: 53enne finisce al Poma.