Schianto notturno sulla SS62 | auto contro un albero uomo in codice rosso

Nella notte tra il 17 e il 18 aprile 2026, un incidente si è verificato sulla SS62. Un’auto ha tamponato un albero, provocando ferite gravi al conducente, di 56 anni, che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Verona Borgo Trento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Un uomo di 56 anni è stato trasferito d’urgenza presso la struttura ospedaliera di Verona Borgo Trento dopo un violento impatto avvenuto nella notte tra il 17 e il 18 aprile 2026. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 4:00 lungo la SS62, nel territorio di Villafranca, dove un’auto ha perso il controllo finendo contro un albero. Dinamiche del sinistro sulla SS62. Le prime ricostruzioni indicano che il conducente del veicolo è uscito dalla carreggiata in modo autonomo, senza che siano ancora stati definiti i motivi precisi che hanno determinato la deviazione dalla strada. Dopo la fuoriuscita, l’auto ha completato la sua traiettoria colpendo un elemento naturale della vegetazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Schianto notturno sulla SS62: auto contro un albero, uomo in codice rosso Notizie correlate Incidente mortale tra Mola e Rutigliano: auto contro albero, perde la vita una ragazza. Tre feriti in codice rossoDrammatico incidente nella notte sulla strada provinciale 111 che collega Mola a Rutigliano. Schianto all’alba sulla provinciale 234 a Casalpusterlengo: un’auto finisce contro un albero, cinque giovani soccorsiCasalpusterlengo (Lodi), 15 febbraio 2026 – Grave incidente stradale, alle prime luci dell’alba di oggi, domenica 15 febbraio, lungo la strada...