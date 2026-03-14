La mattina del 14 marzo 2026 sulla superstrada Ascoli-mare si è verificato un tamponamento a tre veicoli che ha coinvolto diverse persone. Cinque persone sono rimaste ferite nell’incidente, di cui una in condizioni critiche e trasportata in codice rosso. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, mentre i soccorsi sono intervenuti sul posto per gestire la situazione.

Un grave incidente ha sconvolto la mattinata del 14 marzo 2026 sulla superstrada Ascoli-mare, dove un tamponamento a tre veicoli ha lasciato cinque persone ferite. Poco dopo l’uscita di Spinetoli, intorno alle 8:30, lo scontro ha coinvolto mezzi diretti verso San Benedetto, costringendo i soccorsi a intervenire con urgenza. La gravità della situazione è evidenziata dal fatto che uno dei feriti è stato classificato in codice rosso e trasferito all’ospedale Mazzoni di Ascoli, mentre gli altri quattro sono stati suddivisi tra il presidio Madonna del Soccorso di San Benedetto e lo stesso ospedale di Ascoli. Nessuno dei coinvolti era rimasto intrappolato nelle lamiere, permettendo un intervento rapido da parte dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tamponamento a tre: 5 feriti, uno in codice rosso

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