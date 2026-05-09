Sovraffollamento delle carceri italiane | una crisi strutturale

Il sovraffollamento delle carceri italiane rappresenta da tempo un problema che interessa molte strutture penitenziarie del paese. Le strutture sono frequentemente al di sopra della loro capacità ufficiale, con un numero di detenuti che supera di molte volte i posti disponibili. Questa situazione ha portato a condizioni di vita difficili e a criticità nelle strutture stesse. Le autorità continuano a monitorare i dati relativi alla popolazione carceraria e alle capacità degli istituti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il tema del sovraffollamento carcerario in Italia è tornato al centro del dibattito pubblico. Celle progettate per poche persone ospitano spesso numeri ben superiori alla capienza prevista, mentre operatori penitenziari, magistrati e associazioni denunciano condizioni sempre più difficili sia per i detenuti sia per chi lavora negli istituti di pena. Un problema cronico. Le carceri italiane convivono da anni con un eccesso di presenze rispetto ai posti disponibili. In molte strutture i detenuti condividono spazi ridotti, con difficoltà nell’accesso ai servizi sanitari, alle attività formative e ai percorsi di reinserimento sociale. Il....🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Sovraffollamento delle carceri italiane: una crisi strutturale ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX 72 sagome a MONTECITORIO, una per ogni detenuto MORTO IN CARCERE nel 2025 Notizie correlate Carceri in Campania: allarme sovraffollamento e crisi psichiatrica?? Cosa sapere Il garante Samuele Ciambriello presenta al Consiglio regionale Campania i dati penitenziari 2025. Liguria, carceri in crisi: tra sovraffollamento e massa di stranieri? Cosa sapere Oltre il 50% degli uomini detenuti in Liguria ha cittadinanza straniera. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Report Garante detenuti: carceri al collasso tra sovraffollamento e criticità; Carceri disperate nell’indifferenza di Nordio; Ogni mese 500 detenuti in più: celle al limite; Carceri italiane: sovraffollamento ancora in crescita, dal 134% al 139%. Carceri italiane: sovraffollamento ancora in crescita, dal 134% al 139%Carceri italiane: sovraffollamento ancora in crescita, dal 134% al 139% Lo stato delle carceri italiane si conferma di sovraffollamento: ... poliziapenitenziaria.it Carceri al collasso: il sovraffollamento è al 138%, ma un detenuto su tre potrebbe non esserciI dati mostrano che l'accesso potenziale a misure alternative potrebbe riguardare quasi un terzo della popolazione carceraria. Il tasso di espulsioni tra i detenuti stranieri arriva ad appena il 2,3% ... today.it Tra mercoledì e venerdì i pronto soccorso dei due principali ospedali di Palermo sono rimasti bloccati perché avevano troppi pazienti da gestire, con un indice di sovraffollamento che in entrambi i casi ha toccato il 300 per cento x.com La vostra opinione: Da dove viene il sovraffollamento turistico reddit