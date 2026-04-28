Liguria carceri in crisi | tra sovraffollamento e massa di stranieri

In Liguria, le carceri sono in difficoltà a causa del sovraffollamento e della presenza di un’alta percentuale di detenuti stranieri. Oltre la metà degli uomini in custodia nella regione sono cittadini di altri paesi. Il carcere di Pontedecimo è quello con il maggiore sovraffollamento tra gli istituti regionali. Questi dati evidenziano una situazione critica negli istituti penitenziari liguri.

? Cosa sapere Oltre il 50% degli uomini detenuti in Liguria ha cittadinanza straniera.. Il carcere di Pontedecimo registra il massimo sovraffollamento tra gli istituti della regione.. Oltre la metà degli uomini detenuti in Liguria è di nazionalità straniera, secondo i dati del nuovo rapporto del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà che evidenzia un sistema penitenziario regionale caratterizzato da profonde disparità. Il quadro che emerge dall’analisi dell’osservatorio, basato sulle statistiche del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, descrive una realtà a due velocità che tocca ogni angolo della regione, dalle mura di Genova fino alle zone di Imperia, La Spezia e Sanremo, passando per Chiavari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liguria, carceri in crisi: tra sovraffollamento e massa di stranieri Notizie correlate La Liguria è tra le regioni con più detenuti stranieri: quanti sono, i numeri delle espulsioni, il sovraffollamentoIl nuovo report del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà nazionale fotografa un sistema penitenziario ligure a due... Carceri in Campania: allarme sovraffollamento e crisi psichiatrica?? Cosa sapere Il garante Samuele Ciambriello presenta al Consiglio regionale Campania i dati penitenziari 2025. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Nelle carceri della Liguria è allarme per il il sovrappopolamento dei detenuti; Crisi Amt, la Corte dei Conti autorizza l'iniezione di 40 milioni da Regione Liguria al Comune di Genova per ricapitalizzare l'azienda di trasporto pubblico (R. Bobbio); Dietro le sbarre della Liguria: record di detenuti stranieri e l’emergenza Pontedecimo. Allarme carceri, Liguria tra le cinque regioni con più detenuti stranieriIl dato più critico riguarda il carcere femminile di Pontedecimo, con il più alto indice di sovraffollamento: 140 detenute a fronte di una capienza di 91 posti ... telenord.it Buonasera meteolanternini, ecco l’aggiornamento serale! Le prossime giornate saranno caratterizzate da tempo stabile ma variabile e cieli velati o parzialmente nuvolosi sulla Liguria; maggiori addensamenti sul basso Piemonte e a ponente. Non manche - facebook.com facebook Condizioni fatiscenti e sovraffollamento. Gli animali sono stati dislocati in strutture di Toscana, Piemonte, Umbria e Liguria. La proprietaria è stata denunciata per maltrattamento di animali e abusi edilizi shorturl.at/80Kft x.com