Sotto rete non è mai una storia qualsiasi

Nel mondo della pallavolo, ogni punto ha una sua storia e richiede attenzione ai dettagli. La precisione della battuta, la concentrazione necessaria per il bagher, e l’intuizione per l’alzata sono elementi fondamentali. La potenza della schiacciata, che può decidere l’andamento di un match, si basa su questi aspetti. Ogni azione, anche la più semplice, si costruisce su una serie di scelte e reazioni rapide tra i giocatori.

La concentrazione della battuta, la tensione del bagher. L’intuizione dell’alzata, la forza esplosiva della schiacciata. Il pallone che sembra inchiodarsi lì, a terra. Oppure riprendere il volo, per miracolo, ripreso in tuffo a un millimetro dal suolo. Gli abbracci dopo il punto, l’avvicinarsi del sestetto. Come un fiore che chiude i suoi petali per poi riaprirli, e ricominciare la battaglia. Sono tutti caduti nella rete. Non solo i palloni, ma i destini. La rete divide — due campi, due verità, due squadre — e nello stesso tempo unisce, tiene insieme la tensione, la misura, la sfida. È una linea sottile che non si può oltrepassare, e proprio per questo si carica di senso: la pallavolo è uno sport senza contatto, eppure è uno dei più intensamente fisici che esistano.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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