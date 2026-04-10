A Parigi, un'attrazione inaspettata ha preso forma sulla Torre Eiffel. In primavera, i visitatori possono ora attraversare una rete sospesa tra i piloni, a 60 metri di altezza, con la città che si apre sotto di loro. L'installazione permette di camminare nel vuoto, offrendo un'esperienza unica a chi desidera vedere la capitale francese da una prospettiva insolita. Tutte le informazioni sono state rese pubbliche per chi desidera provarla.

P arigi aveva già tutto. Poi qualcuno ha pensato di appendere un ponte di rete tra i piloni della Tour Eiffel, a 60 metri da terra, e di lasciare che i turisti ci camminassero sopra. Si chiama Vertige de la Tour e, almeno fino al 3 maggio 2026, è una delle esperienze più adrenaliniche che si possano fare senza dover prendere un volo per qualche meta esotica. Ogni anno la Torre Eiffel accoglie oltre sei milioni di visitatori: in molti ci sono già saliti, ma nessuno l’ha mai vista così. Tour Eiffel,130 anni di celebrities. guarda le foto Il ponte della Tour Eiffel: camminare nel vuoto, sopra Parigi. Il ponte si sviluppa per 40 metri tra i piloni est e ovest della torre ed è costruito interamente in rete: 25. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Hai già visto la Torre Eiffel? Sì, ma mai così. In primavera si può camminare nel vuoto a 60 metri d'altezza, su una rete, con Parigi sotto i piedi. Tutte le info

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