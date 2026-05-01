Modena Sottil punta al derby | obiettivo sesta e festa per i tifosi

Il tecnico del Modena sta preparando la squadra in vista del derby contro la Reggiana, in programma il 1 maggio 2026. La partita è considerata importante per mantenere il sesto posto in classifica, che garantisce l'accesso ai playoff in casa. La squadra si sta concentrando sull'incontro, con l’obiettivo di ottenere una vittoria che rafforzi la posizione in campionato.

? Cosa sapere Andrea Sottil prepara il Modena per il derby contro la Reggiana il 1 maggio 2026.. La vittoria serve a blindare il sesto posto per i playoff casalinghi.. Andrea Sottil prepara la squadra per il derby contro la Reggiana con l’obiettivo di consolidare il sesto posto in classifica e offrire una speciale ai tifosi modenesi in questo venerdì 1 maggio 2026. L’atmosfera che si respira tra le strade della città è carica di un’elettricità particolare, quella che precede i grandi appuntamenti dove il calcio smette di essere solo sport per diventare identità collettiva. In questi giorni, il fermento non riguarda solo gli spogliatoi, ma ogni angolo del borgo, dalle piazze dove si discute animatamente della formazione fino alle botteghe storiche dove il tempo sembra fermarsi per accogliere la passione dei sostenitori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Modena, Sottil punta al derby: obiettivo sesta e festa per i tifosi Notizie correlate Modena-Spezia: Sottil punta su resilienza e ritornoLa sfida imminente tra Modena e Spezia, in programma allo stadio Braglia, segna un punto di svolta cruciale per entrambe le formazioni. Leggi anche: Derby senza tifosi granata. Il Modena vuole riprendersi Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Verso Monza - Modena, Sottil: Servirà più fame di loro. Osiamo con sana pazzia calcistica; Sottil ‘gioca’ la sfida per la Serie A: Sarà una bella lotta tra Monza e Frosinone; Serie B, esame da A per il Monza contro il Modena. Avellino-Bari senza sconti, il programma del weekend; MODENA CALCIO, AL LAVORO VERSO MONZA, SOTTIL RITROVA ZAMPANO. Monza-Modena, le formazioni ufficiali: Bianco con Petagna-Cutrone, Sottil punta su AmbrosinoSono ufficiali le scelte di Paolo Bianco e Andrea Sottil per Monza-Modena, gara che apre la 36ª giornata di Serie B. Sfida pesantissima soprattutto per i brianzoli, in piena corsa per la promozione ... ilovepalermocalcio.com Modena, Sottil: Contro la Reggiana è ‘La’ partitaSi è tenuta presso la sala stampa dello Stadio Braglia la conferenza pre-gara di Andrea Sottil. Il tecnico ha risposto alle domande. tuttob.com #1maggio in provincia di #Modena https://www.cgilmodena.it/p=106705 - facebook.com facebook #Viabilità | #incidenti | A1 Coda di 5 km tra Modena sud e Valsamoggia Coda di 4 km tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione Napoli #Luceverde x.com