Sostenibilità a scuola l' istituto Rina Monti Stella di Verbania tra i più virtuosi del Piemonte

Si è conclusa l’edizione 2026 di "Green School: Road to the Future", il progetto educativo dedicato alla sostenibilità ambientale che ha coinvolto 130 istituti tra Piemonte e Valle d’Aosta. Tra le 32 scuole che hanno ottenuto il riconoscimento ufficiale di "Green School" secondo gli standard.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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