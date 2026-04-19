Comprare casa in Piemonte costa il 3,4% in più | la città più cara è Verbania che supera Torino

Nel primo trimestre del 2026, i prezzi delle case in Piemonte sono aumentati del 3,4% rispetto all’anno precedente, mentre i canoni di affitto sono saliti del 4,5%. La città più costosa della regione è Verbania, che supera Torino in termini di tariffe di vendita. I dati indicano un incremento generale nel mercato immobiliare regionale, con variazioni sia nei prezzi di acquisto che nei canoni di locazione.

Comprare casa in Piemonte costa di più. Nei primi tre mesi del 2026, il mercato immobiliare regionale ha registrato un aumento dei prezzi di vendita del 3,4% e un incremento dei canoni di locazione del 4,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Secondo i dati dell'osservatorio.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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