Bancarotta fraudolenta della ditta di trasporti | due a processo

Giuseppe Cestaro e Flavia D’Agostino sono stati portati in tribunale per bancarotta fraudolenta dopo il fallimento di una ditta di trasporti. La causa deriva da sospetti di gestioni finanziarie scorrette che hanno portato al dissesto dell’azienda. Gli imputati, rispettivamente di Calvi dell’Umbria e Gioia Sannitica, rischiano di dover rispondere delle proprie azioni davanti a un giudice. Il procedimento giudiziario prosegue con le indagini in corso.

Il rinvio a giudizio disposto dal giudice per il 15 maggio. Parco automezzi 'distratto' dalla massa fallimentare Sarà processo per Giuseppe Cestaro, 74enne di Calvi dell'Umbria, e Flavia D'Agostino, 71enne di Gioia Sannitica, accusati di bancarotta fraudolenta nell'ambito del fallimento di una società. Nei giorni scorsi il gup ha disposto il rinvio a giudizio per entrambi dinanzi alla terza sezione collegiale del tribunale di Santa Maria Capua Vetere con il processo che prenderà il via il 15 maggio 2026. Secondo l'accusa, Cestaro, in qualità di amministratore unico della "Autotrasporti Cestaro" avrebbe trasferito nel 2016 il parco automezzi alla "Cestaro Servizi Logistici", di cui era amministratrice unica D'Agostino.